Spor Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayınları için gerçekleşen ihale sürecinin perşembe günü saat 14.00’te yapılacak olan toplantının ardından haftaya pazartesi sonuçlanması bekleniyor. Aynı zamanda ilk ihaledeki teklifleri yetersiz bulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2. ihaleden de istediği sonucu alamadığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı
Arşiv

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni yayıncısı için gerçekleşen ihale sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyordu. Fakat ilk ihale teklifini yetersiz bulan ve ikinci ihale tekliflerini de inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu, istediği sonucu alamayınca, görüşmeleri erteledi.

Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak olan bir sonraki toplantıda detaylar bir kez daha konuşulacak ve 28 Şubat Pazartesi günü, ihale sonucu neticelendirilecek.

Rakamlar ortaya çıktı

NTV'de yer alan habere göre, ilk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren firma, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2.1 milyar TL’ye çıkardı. 100 milyon TL artış ile 2.1 milyar TL’ye yükselen teklif, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.

  • Süper Lig TV modeli gündemde
  • Yayın Hakları İhalesi Komisyonunun önünde duran bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli. Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

Süper Lig yayın ihalesi kararı ertelendi
SPOR
Süper Lig yayın ihalesi kararı ertelendi


Vahşette kokoreç detayı

Vahşette 'kokoreç' detayı

Katilin tutuklanan kardeşinden kan donduran ifadeler.
Hayat felç oldu

Hayat felç oldu

​Turizm cenneti Marmaris'te felaket.
Erdoğandan kritik görüşme

Zelenskiy ile Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

​İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı.

Güncel liste yayınlandı: İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araçları.

Fiyatlarda yüzde 20 artışa neden olabilir.

Cumhurbaşkanı Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ilk yorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.