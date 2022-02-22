Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni yayıncısı için gerçekleşen ihale sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyordu. Fakat ilk ihale teklifini yetersiz bulan ve ikinci ihale tekliflerini de inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu, istediği sonucu alamayınca, görüşmeleri erteledi.

Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak olan bir sonraki toplantıda detaylar bir kez daha konuşulacak ve 28 Şubat Pazartesi günü, ihale sonucu neticelendirilecek.

Rakamlar ortaya çıktı

NTV'de yer alan habere göre, ilk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren firma, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2.1 milyar TL’ye çıkardı. 100 milyon TL artış ile 2.1 milyar TL’ye yükselen teklif, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı.

REKLAM

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.

Süper Lig TV modeli gündemde

Yayın Hakları İhalesi Komisyonunun önünde duran bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli. Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

SPOR Süper Lig yayın ihalesi kararı ertelendi



