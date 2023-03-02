Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı

Spor dünyasını bir araya getiren ve gelirin depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyası için spor camiası bir araya geldi. 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyanın ilk gününde 845.7 milyon TL bağış toplandı.