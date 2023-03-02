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Spor

Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Alanyaspor-Başakşehir maçıyla başlayacak.

11:11 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Kayserispor'un stadı

Kayserispor'un stadı

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)


4 Mart Cumartesi

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)


16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)


19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)


5 Mart Pazar

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)


6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)








#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
17 dakika önce
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Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı
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