Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarının hakem kadroları açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşmasında Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan bilgilere göre haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşmasında Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam