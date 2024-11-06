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Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

16:206/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarının hakem kadroları açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşmasında Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan bilgilere göre haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşmasında Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:


CUMA

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen


CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu


16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın


19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu


19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük


PAZAR

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu


16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler


19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman


19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam



#Trendyol Süper Lig
#Hakemler
#Mehmet Türkmen

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