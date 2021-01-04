Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

Kayserispor engelini aşan Beşiktaş ligin yeni lideri oldu Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'in yeni lideri oldu.Karşılaşmadan dakikalar;5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.12. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah’ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.33. dakikada Lennon’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.45. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.GOL!89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-190+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.GOL!90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. pic.twitter.com/1TtI1dMrGH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021



