25 Aralık'ta oynanan 18. hafta karşılaşmaları ile ilk yarısı sona eren Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı bugün başlıyor. Sezonun 19 Mayıs 2024'te sona ermesi planlanıyor.





İkinci yarı bugün saat 17.00'deki Gaziantep FK-Pendikspor maçıyla başlayacak. Diğer maçlarda ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Beşiktaş ile Kasımpaşa, Antalyaspor ile de Alanyaspor karşı karşıya gelecek.





Süper Lig’de 19. haftanın programı şöyle:





Bugün

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa





Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük





Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Konyaspor

















16. hafta maçları 9-11 Ocak'ta





Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Bir sonraki hafta oynanması planlanan maçlar ertelenmişti. Süper Lig'de 16. hafta maçları da 9-11 Ocak'ta oynanacak.





Planlama açısından merak edilen konulardan biri de Süper Kupa maçının tarihi. 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması gereken ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle ertelenen maçın tarihini federasyon açıklayacak.





Bu arada sezonun ikinci yarısında klasman yükselen hakemler Emre Kargın ve Alper Akarsu ise bu hafta sonu Trendyol Süper Lig'de ilk kez maç yönetecek.



















