SÜPER LİG

Süper Lig'de 20. hafta geçildi: Gizli lider Trabzonspor olabilir

Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de 20. haftanın genel görünümünü ve puan durumunu sizler için derledik.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Trabzonsporlu Erce Kardeşler ve Uğurcan Çakır'ın galibiyet sevinci.

Trabzonsporlu Erce Kardeşler ve Uğurcan Çakır'ın galibiyet sevinci.

Fotoğraf: Gültekin Yetgin

Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1
  • Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
  • Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
  • Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
  • MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
  • Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
  • Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
  • Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
  • Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle;

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

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