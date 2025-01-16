Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın ilk maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
20.00 Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
13.30 Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Eyüpspor-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)