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Süper Lig'de haftanın açılışını Galatasaray yapacak

Süper Lig'de haftanın açılışını Galatasaray yapacak

11:2016/01/2025, Perşembe
AA
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Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor.
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın ilk maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın

20.00 Hatayspor-Galatasaray (Mersin)


18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)


19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Eyüpspor-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)


20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)





#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş

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