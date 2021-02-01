Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Şubat Salı
- 16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
- 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
- 19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
- 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
- 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
- 16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
- 19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı:
📌Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
📌Galatasaray-Başakşehir: Arda Kardeşler
📌Antalyaspor Beşiktaş: Alper Ulusoy
📌Trabzonspor-Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu pic.twitter.com/gezyoRxytD
Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: