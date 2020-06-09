SÜPER LİG

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig'de, 27. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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