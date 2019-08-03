SÜPER LİG

Süper Lig'de 3 haftanın programı belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1, 2 ve 3. haftaların maç programı açıklandı. Yeni sezonun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.

Haber Merkezi AA
Yeni sezona adı verilen Cemil Usta, Trabzonspor’un efsane kaptanıydı.

Yeni sezona adı verilen Cemil Usta, Trabzonspor’un efsane kaptanıydı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de ilk yarının kalan programı, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

Ayrıca, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na yükselmesi ve play-off turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın maç programı;


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