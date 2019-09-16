Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 4. hafta maç sonuçları;
- Galatasaray - Kasımpaşa: 1-0
- Başakşehir - Sivasspor: 1-1
- Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3-2
- Antalyaspor - Kayserispor: 2-2
- Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4
- Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0
- Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2
- Denizlispor - Konyaspor: 0-1
- Alanyaspor - Fenerbahçe: 3-1
Yorum