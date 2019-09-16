Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları
SÜPER LİG

Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 4. hafta Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. Akdeniz ekibi, sarı lacivertlileri 3-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Dört büyükler arasından sadece Galatasaray, haftayı galibiyetle tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlu taraftarların Fenerbahçe maçında açtığı pankart

Alanyasporlu taraftarların Fenerbahçe maçında açtığı pankart

Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 4. hafta maç sonuçları;

  • Galatasaray - Kasımpaşa: 1-0
  • Başakşehir - Sivasspor: 1-1
  • Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3-2
  • Antalyaspor - Kayserispor: 2-2
  • Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4
  • Çaykur Rizespor - Göztepe: 0-0
  • Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2
  • Denizlispor - Konyaspor: 0-1
  • Alanyaspor - Fenerbahçe: 3-1

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