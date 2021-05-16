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Süper Lig'de 40 yıl sonra bir ilk: Başkent takımsız kaldı

Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin Süper Lig’den küme düşmesiyle birlikte 40 yıl sonra başkentin Süper Lig temsilcisi kalmadı.

Haber Merkezi İHA
Süper Ligde 40 yıl sonra bir ilk: Başkent takımsız kaldı
Lige veda eden son takım Gençlerbirliği oldu.

Süper Lig 2020-2021 sezonu dün oynanan maçların ardından sona ermesi ile birlikte ligde başkent Ankara’yı temsil eden MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği TFF 1. Lig’e düştü.

Ankaragücü’nün geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mağlubiyeti ile düşmesi kesinleşirken, umutları son haftaya bırakan Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor’a mağlup olmasının ardından lige veda eden bir diğer Ankara temsilcisi oldu.

Yaşanan bu düşüşün ardından 2021-2022 sezonunda Ankara’yı Süper Lig’de temsil edecek takım kalmadı. Son olarak 1980-1981 sezonunda Süper Lig’de Ankara takımı yer almamıştı.

Başkent Ankara’yı, Süper Lig’de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 4 takım temsil etmişti.

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