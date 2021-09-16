Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
17 Eylül Cuma
- 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
- 20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
- 19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar
- 13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
- 16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- 19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy