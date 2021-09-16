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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 19 Eylül Pazar günü oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına Fırat Aydınus atandı.

Haber Merkezi AA
Süper Ligde 5. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
Fırat Aydınus

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

17 Eylül Cuma

  • 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
  • 20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
  • 19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar

  • 13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
  • 16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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