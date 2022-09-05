Spor Süper Ligde 6-14 haftanın maç takvimi açıklandı
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Süper Lig'de 6-14. haftanın maç takvimi açıklandı

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 6-14. haftanın maç takvimi açıklandı
Süper Lig

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla birlikte müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşma programları şöyle:

10. Hafta
10. Hafta
6. Hafta
6. Hafta
9. Hafta
9. Hafta
13. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
14. Hafta
12. Hafta
12. Hafta
8. Hafta
8. Hafta
7. Hafta
7. Hafta
11. Hafta
11. Hafta
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