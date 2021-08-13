Süper Lig’de 64. sezon başlıyor Süper Lig’de 64. sezon bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlıyor. Lig tarihinde geride kalan sezonlarda Galatasaray (22) en çok şampiyon takım, Fatih Terim (8) en çok şampiyon olan teknik direktör, Beşiktaş namağlup şampiyon ve Fenerbahçe (93) en çok puanla şampiyon olan takım oldu.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2021, 08:54 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2021, 09:01 İHA