Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER LİG

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 7. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Haber Merkezi AA
7. hafta,Yeni Malatyaspor-Denizlispor ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarıyla açılacak.

7. hafta,Yeni Malatyaspor-Denizlispor ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarıyla açılacak.

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

4 Ekim Cuma

  • 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
  • 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi

  • 15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
  • 17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
  • 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar

  • 14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
  • 16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
  • 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

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