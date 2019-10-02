Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
4 Ekim Cuma
- 20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
- 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Ekim Cumartesi
- 15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
- 17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
- 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler
6 Ekim Pazar
- 14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- 16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
- 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
- 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
📌Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri
🔹Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
🔹Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler
🔹Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
🔹Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek pic.twitter.com/LTFnvW5DzX
📌Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri
Yorum