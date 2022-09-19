Spor Süper Ligde milli araya Adana Demirspor lider girdi
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig’de milli araya Adana Demirspor lider girdi

Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken, milli araya Adana Demirspor lider olarak girdi. Başakşehir’in gol yememe serisi 6 maça çıkarken, Galatasaray ve Fenerbahçe de taraftarı önünde kazanmasını bildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Süper Ligde 7. haftanın puan durumu
Adana Demirsporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig’in 7. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. 4 maçta ev sahibi, 3 mücadelede de deplasman takımları galip geldi. 2 müsabakada ise beraberlik yaşandı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’u sahasında 3-2 yenen Adana Demirspor, Antalyaspor’u da deplasmanda 3-0’lık sonuçla mağlup ederek 7. haftayı averajla lider tamamladı. Sahadan farklı yenilgiyle ayrılan Antalyaspor da üst üste 4. mağlubiyetini elde etti. Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşen Trabzonspor ise rakibini 3-2 ile geçmesini bildi.

Galatasaray, Konyaspor engelini aştı

Haftaya liderlik koltuğunda giren Konyaspor, bu sezon kalesinde ilk golü Galatasaray deplasmanında gördü. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Aslan, üst üste 3. maçını da kazandı ve puanını 16’ya çıkarttı.

Başakşehir’in serisi sürüyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, ilk 5 maçta 13 puan toplayarak kalesini de gole kapatmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, 7. haftada evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir, haftayı 1 puanla kapatsa da gol yememe serisini sürdürdü.

Beşiktaş’a, İstanbulspor engeli

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede son anlara girilirken kalesinde gördüğü golle 2-2’lik beraberliğe razı oldu. Son 2 lig maçında puan kaybeden siyah-beyazlılar, haftayı 14 puanda tamamladı.

Fenerbahçe’den 5-0’lık galibiyet

Fenerbahçe, 7. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Sarı-laciverliler, rakip filelere 5 gol atarak milli araya moralli girdi. Kanarya, 6 maçta 20 gol kaydederek ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

  • İşte haftanın maçları ve sonuçları:
  • Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1
  • A. Hatayspor: 0 - Y. Kayserispor: 4
  • Ümraniyespor: 1 - Kasımpaşa: 2
  • FT Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 3
  • İstanbulspor: 2 - Beşiktaş: 2
  • Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0
  • Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2
  • MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1
  • Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0
Uçakta kavga çıktı

Uçakta
kavga çıktı

​Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı.
Evini kaleye çevirdi

Evini kaleye çevirdi

​Trabzonspor, Akyazı'da oynadığı maçları kaybetmiyor.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
'Elimizde <br>yazılar var'

'Elimizde
yazılar var'

Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi.
'Nefret ediyorsan <br>alkış tut'

'Nefret ediyorsan
alkış tut'

Celtic taraftarı kraliyet ailesini protesto etti.
Zirveye <br>gözünü dikti

Zirveye
gözünü dikti

​Galatasaray'da ilk hedef devre arası liderliği.
5 gollü maçta <br>'Fırtına' kazandı

5 gollü maçta
'Fırtına' kazandı

​Trabzonpor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Kadıköy'de gol şov

Kadıköy'de gol şov

​Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.
Rekor<br>sürüyor

Rekor
sürüyor

​Abdullah Avcı, iç sahada 'yenilmeme' rekoruna devam ettiklerini söyledi.
Jorge Jesus'tan<br>galibiyet açıklaması

Jorge Jesus'tan
galibiyet açıklaması

​Teknik direktör Jorge Jesus, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Maç saatini<br>eleştirdi

Maç saatini
eleştirdi

​Rıza Çalımbay, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından maç saatini eleştirdi.
Erol Bulut isyan etti

Erol Bulut isyan etti

Trabzonspor'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Andrea Pirlo <br>yabancı sınırını aştı mı?

Andrea Pirlo
yabancı sınırını aştı mı?

​Başakşehir-Karagümrük maçında futbolseverler şaşırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.