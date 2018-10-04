Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:
- Yarın:
- 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
- 6 Ekim Cumartesi:
- 13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
- 16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
- 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
- 19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
- 7 Ekim Pazar:
- 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
- 18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
- 19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
- 20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ve Spor Toto 1. Lig 8. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ve Spor Toto 1. Lig 8. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
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