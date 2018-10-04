SÜPER LİG

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Merkezi AA
TFF 8. haftanın hakemlerini duyurdu.

TFF 8. haftanın hakemlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

  • Yarın:
  • 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
  • 6 Ekim Cumartesi:
  • 13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
  • 16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
  • 19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
  • 7 Ekim Pazar:
  • 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
  • 18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
  • 19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
  • 20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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