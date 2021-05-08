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Spor Süper Ligde ateş hattı can yakıyor Düşecek 3 takım son maçlarda belli olacak
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Süper Lig'de ateş hattı can yakıyor: Düşecek 3 takım son maçlarda belli olacak

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Başakşehir haricinde kümede kalma mücadelesi veren takımlar haftayı mağlubiyetle kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde ateş hattı can yakıyor: Düşecek 3 takım son maçlarda belli olacak
Erzurumspor'un kümede kalma şansı zora girdi.

Süper Lig'in 40. haftası kümede kalma adına nefes kesen maçlara sahne oldu.

Ateş hattında yer alan takımlardan Gençlerbirliği Karagümrük'e 5-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa'ya 1-0, Antalyaspor Trabzonspor'a 2-1, Ankaragücü de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u 4-0 yenerken, Kayserispor Gaziantep Futbol Kulübü ile, Başakşehir de Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Denizlispor'un ardından küme düşecek 3 takımın belirlenmesi son maçlara kaldı.

40. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

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