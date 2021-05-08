Süper Lig'de ateş hattı can yakıyor: Düşecek 3 takım son maçlarda belli olacak

Süper Lig'in 40. haftası kümede kalma adına nefes kesen maçlara sahne oldu.

Ateş hattında yer alan takımlardan Gençlerbirliği Karagümrük'e 5-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa'ya 1-0, Antalyaspor Trabzonspor'a 2-1, Ankaragücü de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u 4-0 yenerken, Kayserispor Gaziantep Futbol Kulübü ile, Başakşehir de Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Denizlispor'un ardından küme düşecek 3 takımın belirlenmesi son maçlara kaldı.

40. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;