Süper Lig'de bir ilk: Alanyaspor sosyal medya hesabını kilitledi

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş maçında sosyal medya hesabını kilitledi. Siyah beyazlıların Ghezzal ile bulduğu gol sonrasında tweetlerini yorumlara kapatan Akdeniz ekibi, sonrasında ise hesabını kilitledi.

Alanyaspor Kulübü konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabına gelen tepki mesajları sebebiyle böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların Ghezzal ile bulduğu golde Marafona'nın yaptığı hata sosyal medyada tepki çekmişti.

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş'tan yenilen gollerden sonra sosyal medya hesabını kilitledi pic.twitter.com/FvYW9vfAK7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2021

SPOR Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'dan büyük hata



