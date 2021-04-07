Spor Süper Ligde bir ilk Alanyaspor sosyal medya hesabını kilitledi
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Süper Lig'de bir ilk: Alanyaspor sosyal medya hesabını kilitledi

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından deplasman ekibinin sosyal medya hesabının kilitlendiği görüldü. Akdeniz ekibinin bu hamlesi sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde bir ilk: Alanyaspor sosyal medya hesabını kilitledi
Spor

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş maçında sosyal medya hesabını kilitledi. Siyah beyazlıların Ghezzal ile bulduğu gol sonrasında tweetlerini yorumlara kapatan Akdeniz ekibi, sonrasında ise hesabını kilitledi.

Alanyaspor Kulübü konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabına gelen tepki mesajları sebebiyle böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

  • Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların Ghezzal ile bulduğu golde Marafona'nın yaptığı hata sosyal medyada tepki çekmişti.

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'dan büyük hata
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Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'dan büyük hata


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