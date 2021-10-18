Süper Lig'de çılgın maç: Tam 9 gol atıldı

Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Akdeniz temsilcisi karşılaşmadan flaş bir skorla galip ayrıldı.
Alanyaspor'un 6-3 kazandığı mücadele haftanın en gollü maçı oldu.
Maçtan dakikalar;
4. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Umut’tan seken top kaleci Serkan’da kaldı.
8. dakikada Kayserispor, Onur Bulut’un golü ile öne geçti. 0-1
13. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca’nın golü ile beraberliği yakaladı. 1-1
14. dakikada, Kayserispor Gavranovic’in golüyle öne geçti. 1-2
21. dakikada Emre Akbaba’nın sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Hosseini topu ters kafa vuruşu ile kendi ağlarına gönderdi. 2-2
22. dakikada Diedhiou’nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.
30. dakikada Diedhiou, çalımla topu önüne aldığı pası ceza sahası içinden vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.
44. dakikada Alanyaspor Davidson’un golüyle öne geçti. 3-2
53. dakikada Emre Akbaba sol kanattan ortayı yaptı, kale sahasında Awaziem kafayı vurdu top üstten auta gitti.
55. dakikada Umut Güneş’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
71. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.
77. dakikada Diedhiou’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-2
78. dakikada Davidson’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 6-2
87. dakikada Mustafa Pektemek kale sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 6-3
Süper Lig'de çılgın maç sona erdi
📍Alanyaspor 6-3 Kayserispor
⚽ 9' Onur Bulut
⚽ 14' Efecan Karaca
⚽ 15' Gavranovic
⚽ 22' Hosseini (KK)
⚽ 45' Davidson
⚽ 55' Umut Güneş
⚽ 77' Diedhiou
⚽ 79' Davidson
⚽ 88' Mustafa Pektemek pic.twitter.com/QvyM3ruLbq
Süper Lig'de çılgın maç sona erdi