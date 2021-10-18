Süper Lig'de çılgın maç: Tam 9 gol atıldı Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı ilginç bir skora sahne oldu. Alanyaspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3 kazandı.

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