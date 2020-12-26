Süper Lig’de dev maç

Süper Lig’de haftanın maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde çıktığı 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son 2 karşılaşmasını da kazanıp yükselişe geçen bordo-mavililer, bugünkü rakibini de mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de yarıştaki takımlarla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Trabzonspor, Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılırsa, bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine imza atacak. Bordo-mavililer bu sezon daha önce 9 ve 10’uncu haftadaki Erzurumspor ile Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak yine 2 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Trabzonspor ayrıca Galatasaray’ı mağlup ederek bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini de almanın mücadelesini verecek. Ligde 14 hafta sonunda 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Beşiktaş’a sahasında 3-1, ligin 5. haftasında evinde Başakşehir’e 2-0, ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1, ligin 7. haftasında Trabzon’da Kasımpaşa’ya 4-3 yenilmişti.