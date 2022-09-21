Süper Lig’de ilk 7 haftanın hakem istatistikleri

Süper Lig’in 7. haftası 18 Eylül Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı ve milli araya girildi. 19 takımın mücadele verdiği bu süreçte tam 63 müsabaka oynandı. Hakemler de futbolcular ve teknik heyetler kadar yoğun maç programıyla karşı karşıya kaldı.

En fazla düdük çalan 4 hakem var

Süper Lig’in ilk 7 haftasında 4’er maça çıkan Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Bahattin Şimşek ve Volkan Bayarslan en çok düdük çalan hakemler oldu. Bu sezon en az görev alan hakemler ise 1’er defa ile Erkan Özdamar, Halil Umut Meler ve Tugay Kaan Numanoğlu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in söz konusu süreçte yönettiği tek müsabaka Beşiktaş-Medipol Başakşehir olarak dikkat çekti.

REKLAM

VAR’da Alper Ulusoy ile Koray Gençerler

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması her sezon olduğu gibi bu sezon da kritik pozisyonlarda hakemlerin yardımcısı olmaya devam ediyor. Bu sezondan itibaren TFF’nin aldığı karar gereği VAR kadrosu oluşturulmuştu. Bu listede yer alan hakemlere saha içi ataması yapılmıyor.

Ligin 7 haftalık bölümünde VAR odasına en çok giren isimler 8’er karşılaşmayla Alper Ulusoy ile Koray Gençerler. Bunları 7 mücadeleyle Hakan Ceylan ve Özgüç Türkalp takip etti.

AVAR koltuğuna da en fazla 8’er maçla Alper Çetin ve Erkan Engin oturdu.

En çok tercih edilen Ali Şansalan

REKLAM

Bu süreçte yönettikleri 3’er karşılaşmanın yanında 3’er kez de dördüncü hakemlik görevini üstlenen Ali Şansalan ile Mert Güzenge, toplamda 6 defayla MHK’nin Süper Lig’de en çok tercih ettiği hakemler arasında yer alıyorlar.

Yaşar Kemal Uğurlu’dan 22 sarı kart

Süper Lig’in 7. haftasına kadar oynanan maçlarda sarı kartına en fazla başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Uğurlu, 3 karşılaşmada tam 22 sarı kart çıkardı. Yine 3’er mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ve Suat Arslanboğa da 19’ar defa futbolcuları sarı kart ile cezalandırdı.

Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan çok kızartıyor

Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ise gösterdikleri kırmızı kartlarla adeta takımların korkulu rüyası oldu. 7 haftada 3’er maçta görev alan Palabıyık ile Kalkavan, 3’er kez kırmızı kartlarına başvurdu. Söz konusu dönemde çıkan 20 kırmızının 6’sı bu iki hakemden geldi.



