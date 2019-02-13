SÜPER LİG

Süper Lig'de en çok Türk futbolcu oynatan kulüp Bursaspor

Bursaspor, sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıkma serbestliğine rağmen yerli futbolculara daha fazla şans vererek bu alanda zirvede yer aldı. Süper Lig'de 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulüp olan yeşil beyazlıları Erzurumspor ve Antalyaspor takip etti. Yerli futbolculara en az forma veren takım ise Kasımpaşa oldu.

Haber Merkezi IHA, IHA
Bursaspor, Süper Lig'de 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulüp oldu.

Bursaspor, Süper Lig'de 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulüp oldu.

Bursaspor, şu ana kadar Süper Lig’de bu sezon en çok yerli futbolcuya şans veren kulüp oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’de sezon başından beri oynadığımız tüm müsabakalarda yerli oyunculara en fazla şans veren kulübüz. Ligde 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulübüz. 16 yerli oyuncuya süre verdiğimiz bu sezonda, bu alanda da lideriz. Altyapımız olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nden, A takım geniş kadromuzda 16 oyuncu yer alıyor ve takımımızın yaş ortalaması ise 22.5’dir. Tüm Spor Toto Süper Lig maçlarına ortalama 7 Türk oyuncuyla çıkıyoruz. Beraberinde, bu 7 oyuncunun 2.5’i altyapı kökenlidir" ifadelerine yer verildi.

En çok yerli oynatan 3 kulüp

  • 1-Bursaspor
  • 2-Erzurumspor
  • 3-Antalyaspor

En az yerli oynatan 3 kulüp

  • 1-Kasımpaşa
  • 2-Galatasaray
  • 3-Göztepe

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