Süper Lig'de bu hafta sonu 4 erteleme maçı oynanacak. 14. haftada, Taksim'in İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör eylemi sonrası o akşam oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı ve 23. haftada oynanacak 3 maç, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

MHK'den yapılan açıklamada bu hafta sonu oynanacak bu dört maçın hakemleri belli oldu.