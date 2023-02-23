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Spor

Erteleme maçlarının hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan erteleme maçlarının hakemleri açıklandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:30 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig'de bu hafta sonu dört erteleme maçı oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta sonu dört erteleme maçı oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta sonu 4 erteleme maçı oynanacak. 14. haftada, Taksim'in İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör eylemi sonrası o akşam oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı ve 23. haftada oynanacak 3 maç, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.


MHK'den yapılan açıklamada bu hafta sonu oynanacak bu dört maçın hakemleri belli oldu.


Görev alacak hakemler şöyle;

Beşiktaş-Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen

Giresunspor-Kayserispor: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler

Ümraniyespor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan




#Erteleme maçları
#Hakemler
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Erteleme maçlarının hakemi belli oldu
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