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Süper Lig'de flaş ayrılık: Futbolcularına veda etti

Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler listesine tecrübeli futbol adamı Mustafa Denizli de eklendi. Altay'da 13 maçtır galibiyet alamayan Denizli'nin futbolcularıyla vedalaştığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde flaş ayrılık: Futbolcularına veda etti
Mustafa Denizli - Altay Teknik Direktörü

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında olumsuz sonuçlar almaya başlayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli teknik adamın futbol takımıyla vedalaştığı aktarılırken resmi bilgilendirmelerin önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Altay'da Mustafa Denizli sonrasında Mert Nobre'nin geçici olarak takımında başında olacağı aktarıldı.

Mustafa Denizli'nin açıklaması şöyle;

  • -"Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi."
  • -"Kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum."

Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler listesine tecrübeli futbol adamı Mustafa Denizli de eklendi. Altay'da 13 maçtır galibiyet alamayan Denizli'nin futbolcularıyla vedalaştığı belirtildi.

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