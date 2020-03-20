Süper Lig'de futbolculara yurt dışı yasağı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu karar sonrasında Süper Lig ekipleri oyuncularına yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'de 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri’de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri’ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de tüm ligler ertelendi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, henüz tarihlerin belirlenmediğine dikkat çekerken, nisan sonuna kadar maçların başlanmasının beklenmediğini belirtti. TFF’nin dün gündemine aldığı erteleme konusu, bugün yapılan toplantıyla açıklandı.Liglerde beklenen gelişme yaşandı ve futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Dünyayı saran korona virüsün ardından Avrupa’daki bütün ligler ertelenmiş, Türkiye’deki ligler ise seyircisiz olarak oynanmaya devam etmişti. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yaptığı toplantının ardından liglerin seyircisiz şekilde devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bu açıklamanın ardından futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler, maçların ertelenmesi için büyük baskı yaparken, federasyon yöneticileri de erteleme kararını gündeme aldı. Dün Ankara’da gerçekleşen korona virüs eşgüdüm toplantısını yakından takip eden TFF yönetimi, erteleme kararıyla ilgili bütün değerlendirmelerini yaptı. Dün TFF’nin bazı yönetim kurulu üyeleri, Riva’da gece geç saatlere kadar konuyu görüştü. İhlas Haber Ajansı’nın dün duyurduğu liglerin ertelenmesi kararı, bugün Ankara’daki toplantıyla resmiyet kazandı.Erteleme kararı gündemden düşmediGeçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından UEFA toplantısını bekleyen TFF yönetimi, ertelemeyi salı gününden bu yana gündeminde tutuyordu. TFF, dün gerçekleşen eşgüdüm toplantısında çıkacak olan sonuçları bekleyip, bu doğrultuda kararı vermeyi planladı. Futbol dünyasının bu hafta yaptığı açıklamalar ve çekincelerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla yapılan toplantıda da bu konuları aktararak erteleme konusunu değerlendirmeye sundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de, kulüplerin isteğinin erteleme yönünde olduğunu aktardı ve bu görüşler doğrultusunda liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, alınan kararın ardından maç planlamasıyla ilgili olarak ivedi bir çalışma gerçekleştirecek.Kervana biz de katıldık. pic.twitter.com/DSuwCj5dtT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mart 2020

Mustafa Tokgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı erteleme kararını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. teknik heyet ve futbolcularımızın izin dönüşünde tek tek virüs taraması yapılacak. Tesisler yine dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.