Süper Lig'de futbolculara yurt dışı yasağı

Süper Lig'de maçlar koronavirüs tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulüplerde oyuncularına yurt dışına çıkma yasağı getirdi. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'de böyle bir karar aldıklarını ve oyuncularına dinlenmeleri için izin verdiklerini söyledi.
Haber MerkeziİHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu karar sonrasında Süper Lig ekipleri oyuncularına yurt dışına çıkma yasağı getirdi.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü'de 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri’de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri’ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Mustafa Tokgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı erteleme kararını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. teknik heyet ve futbolcularımızın izin dönüşünde tek tek virüs taraması yapılacak. Tesisler yine dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.
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