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Süper Lig'de günün adamı oldu: Antalyaspor'u tek başına yıktı

Göztepe'nin Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta Ege temsilcisinin forvet oyuncusu Cherif Ndiaye yıldızlaştı. Ndiaye attığı üç golle takımının maçtan farklı galip gelmesini sağlarken mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde günün adamı oldu: Antalyasporu tek başına yıktı
Göztepe, Antalyaspor'u Ndiaye'nin üç gol attığı maçta 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 yenerek, ligde 4 maç sonra galip gelen Göztepe'de Senegalli golcü Cherif Ndiaye hat-trick yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Atınç Nukan'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede Cherif Ndiaye ile penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Senegalli oyuncunun 2 gol daha bulduğu müsabakayı 4-0 galip tamamlayan Göztepe, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan elde etti.

  • Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran Göztepe, maç fazlası ve averajla düşme hattının üzerine çıktı. Hafta içinde TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a mağlup olan Antalyaspor 22 puanda kaldı.

Göztepe'de Antalyaspor maçına damga vuran Ndiaye, Hırvatistan Ligi takımlarından Gorica'dan 2021 yılında 1 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Senegalli oyuncu bu sezon 22 resmi maçta 8 gol attı 2 de asist yaptı.


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