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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de cuma günü başlayacak olan 2. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi DHA
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
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Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak ikinci haftada görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

  • 20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ

  • 19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
  • 19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
  • 21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
  • 21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR

  • 19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
  • 21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
  • 21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ

  • 19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
  • 21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

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