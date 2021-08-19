Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak ikinci haftada görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
- 20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
CUMARTESİ
- 19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
- 19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
- 21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
- 21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
PAZAR
- 19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
- 21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
- 21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
PAZARTESİ
- 19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
- 21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı:
📌Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk
📌Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
📌Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
📌Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek pic.twitter.com/trgO4pgXfZ
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: