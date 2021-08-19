Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak ikinci haftada görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ

19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı:



📌Gaziantep FK-Beşiktaş: Ümit Öztürk

📌Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler

📌Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

📌Galatasaray-Hatayspor: Hüseyin Göçek pic.twitter.com/trgO4pgXfZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2021