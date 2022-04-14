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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşmalarından Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetecek.

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Haber Merkezi İHA
Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu
Halil Umut Meler

Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan’da oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

  • 20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
  • 20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi

  • 13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor: Ozan Ergün
  • 16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
  • 16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar

  • 13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
  • 16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
  • 20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi

  • 20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşat Filiz

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