TFF'den flaş karar: Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geliyor

Koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyordu.
NTV Spor'un haberine göre Süper Lig'in ikinci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek. A takım listesindeki oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.
TFF'nin konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi.
Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor
Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattıTFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi. Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediFutbolcu sayısı 35'e yükseltilsinTFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktıSüper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı
Süper Lig tarihinde bir ilk: İki takım yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı
Galatasaray'ın Karagümrükspor'a konuk olduğu Süper Lig maçında iki takım futbolcuları yayıncı kuruluşu protesto etmek için yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı.Kulüpler Birliği bugün yayınladığı açıklamayla yayıncı kuruluşun ödemeleri aksattığını ve futbol takımlarını zor durumda bıraktığını iddia etmişti. Bu sebeple takımlar 13. hafta maçlarının başlama vuruşundan itibaren 1 dakika boyunca hareketsiz kalıp mevcut duruma tepkilerini dile getirecek.Tarihi karar: Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa protestoTFF ve yayıncı kuruluş arasında ne yaşandı?Yapılan anlaşma üzerinden defalarca indirim talep eden ve son anlaşmanın ardından yine ödemeleri aksatan yayıncı kuruluş, Süper Lig kulüpleri tarafından protesto edilecek❗ pic.twitter.com/xz0191bnZO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020
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