TFF'den flaş karar: Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geliyor

Koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyordu.

NTV Spor'un haberine göre Süper Lig'in ikinci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek. A takım listesindeki oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

TFF'nin konuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi.

Federasyonun 'hükmen yenilgi' planı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Spor yazarı Ergin Aslan, #AkşamSporu'nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu 👀 @erginaslan @mgoksell pic.twitter.com/9dRCp4Tzdn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020

Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattıTFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi. Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediFutbolcu sayısı 35'e yükseltilsinTFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktıSüper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı