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Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Zorbay Küçük

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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