Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
11 Eylül Cuma
- 20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi
- 17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
- 17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
- 20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
- 17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
- 17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi
- 20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
Yorum