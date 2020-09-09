SÜPER LİG

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu birinci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Şansalan

Ali Şansalan

Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma

  • 20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi

  • 17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
  • 17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
  • 20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar

  • 17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
  • 17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

Türk futbolunda beklenmeyen istifa: Başkanlığı bırakma kararı aldı
Türk futbolunda beklenmeyen istifa: Başkanlığı bırakma kararı aldı

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldı. Sepil'in görevini bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdiği öğrenildi.Aynı zamanda Göztepe Kulübü Başkanı olan Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilmişti.Türkiye'de bir ilk: Süper Lig ekibine İsviçreliler ortak oluyor


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo attığı iki muhteşem golle a...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.