Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan