Süper Lig'de ilk haftanın görünümü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
2. haftanın programı
Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)
21.45Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
21.45Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
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