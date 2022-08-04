Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Trabzonspor maçını Arda kardeşler yönetecek
Erce Kardeşler’in ağabeyi Arda Kardeşler, Trabzonspor’un İstanbulspor maçına atandı.2018 yılının Kasım ayında Trabzonspor’un en son Yeni Malatyaspor’a 5-0 kaybettiği maçta orta hakem olarak görev yapan Arda Kardeşler, yaklaşık 4 yıl sonra Trabzonspor maçında düdük çalacak..
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri şöyle:
5 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
7 Ağustos Pazar
19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Bahattin Şimşek