Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER LİG

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi AA
2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar;

16 Ağustos Cuma

  • 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

17 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

  • 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Ağustos Pazar

  • 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
  • 19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
  • 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
  • 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19 Ağustos Pazartesi

  • 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

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