Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar;
16 Ağustos Cuma
- 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
- 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
- 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Ağustos Pazar
- 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
- 19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
- 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
- 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19 Ağustos Pazartesi
- 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler
📌Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu pic.twitter.com/EKIGlmzPJQ
📌Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu pic.twitter.com/EKIGlmzPJQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ağustos 2019
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