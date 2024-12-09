Süper Lig'de ilklerin haftası oldu

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftası bir maç haricinde tamamlanırken birçok ilke sahne oldu.





Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligin yenilgi görmeyen tek takımı olan sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.





Ligde, dış sahalarda üst üste 15'inci galibiyetini Sivasspor maçında alan Galatasaray, kendine ait deplasmanda kazanma rekorunu da geliştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde deplasmandaki son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 16'ncı haftasında Sivasspor maçında yaşamıştı.





Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi tek golle geçmeyi başardı. Teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde ilk galibiyetini derbide alan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda rakibine çelme takmayı başardı.

Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi bitti

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde önemli bir 3 puan bıraktı. Aldığı mağlubiyet sonrasında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Lig'de son olarak 9'uncu haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Derbide mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Kayserispor 289 gün sonra iç sahada galip

Ligin 15'inci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Alanyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, puanını 15'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle düşme hattının 1 puan üstüne çıkmayı başardı. Bu sezon oynadığı 14 maçta 3'üncü galibiyetini elde eden Kayserispor, taraftarı önünde ilk kez 3 puan alma sevinci de yaşadı. Kayserispor, öte yandan Alanyaspor galibiyetiyle 289 gün sonra iç sahada galibiyet elde etti. Bu sezon 7'nci maçında ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 27'nci haftasında Ankaragücü karşısında 3-2'lik skorla almıştı.

Göztepe'den iç sahada üst üste 6'ncı galibiyet

15'inci haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, iç sahada üst üste 6'ncı galibiyeti aldı. İç sahadaki ilk maçına ligin ikinci haftasında Fenerbahçe maçıyla çıkan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalmayı başarmıştı. İç sahada başarılı bir grafik çizen İzmir ekibi, daha sonra oynadığı 6 iç saha maçının tamamını kazanarak iç sahada başarılı bir grafik yakaladı.















