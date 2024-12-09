Süper Lig'de ilklerin haftası oldu

Süper Lig'in 15. haftası bir maç haricinde tamamlanırken birçok ilke sahne oldu. Galatasaray, deplasman rekorunu geliştirmeye devam ederken Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine derbide son verdi. Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi ve deplasmanda 26 maçtır kaybetmeme serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftası bir maç haricinde tamamlanırken birçok ilke sahne oldu.
Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarttı. Ligin yenilgi görmeyen tek takımı olan sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.
Ligde, dış sahalarda üst üste 15'inci galibiyetini Sivasspor maçında alan Galatasaray, kendine ait deplasmanda kazanma rekorunu da geliştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde deplasmandaki son puan kaybını geçtiğimiz sezonun 16'ncı haftasında Sivasspor maçında yaşamıştı.
Süper Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi tek golle geçmeyi başardı. Teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde ilk galibiyetini derbide alan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda rakibine çelme takmayı başardı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde önemli bir 3 puan bıraktı. Aldığı mağlubiyet sonrasında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Lig'de son olarak 9'uncu haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Derbide mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı.
Ligin 15'inci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Alanyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, puanını 15'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle düşme hattının 1 puan üstüne çıkmayı başardı. Bu sezon oynadığı 14 maçta 3'üncü galibiyetini elde eden Kayserispor, taraftarı önünde ilk kez 3 puan alma sevinci de yaşadı. Kayserispor, öte yandan Alanyaspor galibiyetiyle 289 gün sonra iç sahada galibiyet elde etti. Bu sezon 7'nci maçında ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 27'nci haftasında Ankaragücü karşısında 3-2'lik skorla almıştı.
15'inci haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, iç sahada üst üste 6'ncı galibiyeti aldı. İç sahadaki ilk maçına ligin ikinci haftasında Fenerbahçe maçıyla çıkan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalmayı başarmıştı. İç sahada başarılı bir grafik çizen İzmir ekibi, daha sonra oynadığı 6 iç saha maçının tamamını kazanarak iç sahada başarılı bir grafik yakaladı.