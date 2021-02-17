Spor Süper Ligde kritik karşılaşma Denizlispor-Gençlerbirliği
SÜPER LİG

Süper Lig'de kritik karşılaşma: Denizlispor-Gençlerbirliği

Süper Lig'de puan tablosunda en alt sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakikaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Daha önce oynanan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare.
Daha önce oynanan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare.

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan 18 puandaki Denizlispor, 20 puanlı rakibini yendiği takdirde yarışa tutunacak. Mağlubiyet durumunda ise her geçen hafta kaybolmaya başlayan umutlar daha da azalacak. Yeşil-siyahlı ekip bu mücadeleyle Gençlerbirliği ile tarihindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak.

Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 16 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

  • Zorlu fikstür
  • Başkent temsilcisini evinde yenerek nefes almak isteyen Ege ekibini bu mücadeleden sonra 5 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Denizlispor, Gençlerbirliği maçının ardından sırasıyla Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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