Süper Lig'de liderlik kapışması

Süper Lig’de 52 puanla zirve koltuğunda oturan Trabzonspor, yine aynı puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir’i konuk edecek. Bordo-mavililer, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor. Ligde son 4 maçını kazanan Başakşehir ise rakibini karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da Başakşehir maçı öncesi Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Guilherme de forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Sörloth’un ise forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ligde son oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11’inde değişikliklere giderek savunmada Serkan’ın yerine Pereira’ya, Hüseyin’in yerine Da Costa’ya, orta sahada Abdulkadir Parmak’ın yerine Obi Mikel’e ve Ekuban’ın yerine de Ndiaye’ye forma vermesi bekleniyor.

Başakşehir'de 2 önemli oyuncu yok

Başakşehir’de Trabzonspor öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Fransız hücum oyuncusu Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu- lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli’nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.









