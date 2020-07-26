SÜPER LİG

Süper Lig'de ortalığı karıştıran ima: Neden bu kadroyla maça çıktı?

Son hafta maçında Göztepe'ye mağlup olan Sivasspor, üçüncülüğü kaybederek sezonu dördüncü sırada tamamladı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Reşit Altun, karşılaşmayla ilgili gündem olan değerlendirmelerde bulundu. Altun, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un maça as kadroyla çıkmasını eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe'nin Sivasspor'u mağlup ettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Göztepe'nin Sivasspor'u mağlup ettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA
Gençlerbirliği’ni 3-0 yenen Beşiktaş, Sivasspor’un Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasıyla ligi 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor’un Avrupa’dan men edilme kararının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.

"Bana garip geldi"

beIN Sports yorumcusu Reşit Altun, Sivasspor'un üçüncülüğü kaybettiği Göztepe maçıyla ilgili dikkati değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü İlhan Palut''un maça as oyuncularıyla çıkmasını eleştiren Altun, "Sezon bitmiş. Birçok oyuncunun kontratı bitiyor. Genç oyuncuları oynatacağına hiçbir iddiası olmayan maçta bütün yabancılarla sahaya çıkmış Göztepe. Bana garip geldi" ifadelerini kullandı.

Altun'un bu yorumları sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaş ve Göztepeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte Reşit Altun'un o açıklamaları;


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