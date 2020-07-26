Süper Lig'de ortalığı karıştıran ima: Neden bu kadroyla maça çıktı?

Gençlerbirliği’ni 3-0 yenen Beşiktaş, Sivasspor’un Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasıyla ligi 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor’un Avrupa’dan men edilme kararının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.

"Bana garip geldi"

beIN Sports yorumcusu Reşit Altun, Sivasspor'un üçüncülüğü kaybettiği Göztepe maçıyla ilgili dikkati değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü İlhan Palut''un maça as oyuncularıyla çıkmasını eleştiren Altun, "Sezon bitmiş. Birçok oyuncunun kontratı bitiyor. Genç oyuncuları oynatacağına hiçbir iddiası olmayan maçta bütün yabancılarla sahaya çıkmış Göztepe. Bana garip geldi" ifadelerini kullandı.

Altun'un bu yorumları sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaş ve Göztepeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte Reşit Altun'un o açıklamaları;

Yayıncı kuruluşta kan donduran bir yorum: Hiçbir iddianın olmadığı maçta neden gençleri oynatmadın da as oyuncuları oynattın? pic.twitter.com/55XwR0fPFv — Pozitif Spor #MaskeniTak (@PozitifSport) July 26, 2020



