Süper Lig’de perde açılıyor

Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Denizlispor - Galatasaray maçı ile başlayacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep dolduracak.



İlk yarı 29 Aralık’ta, sezon 17 Mayıs’ta sona erecek

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu yarın başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası 6. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.Fatih Terim ve Hasan Şaş yokSon şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligde 39. randevuGalatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak.İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.Denizli'deki maçlarGalatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.Denizlispor 13 maçtır kazanamıyorDenizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.📸 pic.twitter.com/1gZmtWOW9x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2019



Tek yabancı Sumudica

Süper Lig ekipleri teknik direktör konusunda tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda sadece Gazişehir Gaziantep, sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayacak.

Süper Lig’de yarın başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Denizli Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

19.15 Göztepe - Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep (Ülker)