Süper Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu serbest kaldı

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Bakan Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin olumlu seyretmesine rağmen Buça'dan gelen sivil katliamının kabul edilemez olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Buça’dan gelen görüntüler kabul edilemez. Bu görüntüler müzakereleri ve pozitif atmosferi gölgeledi. Yine de Bu zor şartlarda bile müzakerelerin sürmesi gerekiyor. ifadelerini kullandı.