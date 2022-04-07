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Spor Süper Ligde performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu serbest kaldı
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Süper Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu serbest kaldı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Mounir Chouiar, kulübüyle sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu serbest kaldı
Mounir Chouiar - Yeni Malatya

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Mounir Chouiar, artık serbest oyuncu statüsünde.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatya'da takımın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Fransız futbolcunun alacakları sebebiyle serbest kaldığı ve kısa süre içerisinde yeni takımına bedelsiz olarak imza atacağı belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere önceki günlerde çıkan haberlerde Galatasaray Başkan Danışmanı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışının ardından bu bölgeye Mounir Chouiar'ın alınabileceğini rapor ettiği belirtilmişti.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.
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