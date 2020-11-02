Süper Lig'de Rizespor'un bileği bükülmüyor

Ligin 7. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 yenen yeşil-mavili ekip, üst üste 3. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sezonun ilk iki haftasından puan çıkaramayan Rize ekibi, son 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor, ligde averajla beşinci sırada yer alıyor.

Loic Remy'den 7 maçta 6 gol

Yeşil-mavili ekibin Fransız golcüsü Loic Remy, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 6 gol attı. Remy'nin gol attığı 4 karşılaşmada yeşil-mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'un kaybetmediği haftalarda sadece 0-0 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Remy atıyor, Rizespor kazanıyor Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.7. maçında 6. golünü attıKaradeniz ekibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Fransız yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.Henrique'nin golü ofsayta takıldıKayserispor'un Pedro Henrique ile 90+1. dakikada bulduğu gol, VAR'da yapılan inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.1-0 biten maçın sonucunda Rizespor puanını 11'e yükseltti. Maç eksiği bulunan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'

"Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız"

Kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde iyi işler yapmaya başladıklarını, seri galibiyetlerin devamını istediklerini söyledi. Takımın birbirini tanımaya başladığını aktaran Kartal, "Son oynadığımız Hes Kablo Kayserispor maçı ile çıkışımızı sürdürdük. Zaman zaman iyi oynamadığımız anlar olsa da kazanmayı başardık. Böyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncuların, teknik ekip ve yönetimin uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Kartal, "Kenetlenmiş durumdayız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Her kulübün hedefleri var ama daha ligin başındayız. Erken konuşmak yanlış olur. Çaykur Rizespor olarak uzun bir süreç bizi bekliyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal: Başkanların ceza almaması için çalışma yapıyoruz Çaykur Rizespor’un pilot takımı olan 2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor’un da kulüp başkanlığını yapan Hasan Kartal, deplasmanda golsüz berabere biten Karabükspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu."Bu hakemler Süper Lig’de de aynı burada da aynı"Mücadele çıkışı gazetecilere maçı değerlendiren Kartal, yine hakeme tepki göstererek, “Zor bir yarıştasınız. Keşke biz alsak 3 puan daha iyi olurdu. Bir puan Karabük’e hiç yaramaz. Üç puan da yaramaz. Neticede yukarıları doğru giden bir Etimesgut Belediyespor vardı. Biraz önünü kesti ama hakem çok başarısız bir hakemdi. Böyle hakem olmaz. Bu hakemler her yerde, Süper Lig’de de aynı burada da aynı. Türkiye hakem yetiştiremiyor. Herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz” dedi.Çaykur Rizespor Başkanı maç sonunda isyan etti: Bu hakemi sokaktan bulmuşlar"İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız"Amatör futbol takımlarının da lige başlamasını ve seyirci konusunun da çözülmesi gerektiğini ifade eden Kartal, “Bu hastalığın gidişatı nereye doğru gider hiç bilemiyoruz tabii ama bunlara alışmamız lazım. Hem amatör sporların başlaması lazım hem de seyirci konusunun çözülmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu o konu ile ilgili çalışıyor. İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız" diye konuştu."Kulüp başkanlarına açıklamalardan ceza yememesi için çalışma yapıyoruz"Çaykur Rizespor’da sıkıntı olmadığını ve takımın ligde iyi gittiğini de kaydeden Kartal, "Yarın böyle bir hakem düşerse yandık. İnşallah düzgün bir hakem düşer" ifadesinde bulundu. "Size verilen demeçlerde de ceza yiyor muyuz?" diyerek konuşmasına devam eden Rizepor başkanı Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:"Ceza yemeye alıştık bir de. Federasyon kafanda tokmağı bekletir gibi gelene vuruyor, gidene vuruyor. Bunu da önleyeceğiz. İnşallah bir sonraki genel kurulda hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bunu ilk defa açıklıyorum. Benim beklentim yok. Ben başkan olsam ne olur, olmasam ne olur? Ben iyi bir iş adamıyım. Benim beklentim olmadığı için rahat bir şekilde konuşuyorum. Hiç sıkıntı yok ama beklentisi olan başkanlar rahat konuşamıyor. Bende problem yok. Ben herkes için konuşurum. Yeter ki doğru olsun."Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan maçın hakemi Serkan Çınar'a: "Bir tane kıçı kırık hakem bunu yapıyor. Olmaz böyle bir şey." pic.twitter.com/2e9RoP2NNW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 11, 2019

Süper Lig'de çılgın maç: 8 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta maçları Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.Remy hat-trick yaptıKaradeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fernando, Boldrin ve Loic Remy (3) kaydetti. Remy gollerinin ikisini penaltıdan attı.Başkent ekibinin golleri Paintsil (2) ve Borven'den geldi.Alper kırmızı kart gördüAnkaragücü'nde kaptan Alper Potuk, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.5-3 biten maçın ardından Rizespor, puanını 5'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.



