SÜPER LİG

Süper Lig'de şaşkınlık oluşturan ayrılık: Fikir ayrılıkları sebebiyle gönderildi

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 geriden gelerek 4-3 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı açıklandı. İstanbul ekibi ayrılığın nedenini de duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Altıparmak

Mehmet Altıparmak

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

  • Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı. Mehmet Altıparmak, 1. Lig ekibi Hatayspor'u şampiyon yapmış sonrasında güney temsilcisiyle de yollarını ayırmıştı. Altıparmak, Kasımpaşa ile Süper Lig'in 6. sırasında yer alıyordu.


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