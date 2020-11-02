Süper Lig'de şaşkınlık oluşturan ayrılık: Fikir ayrılıkları sebebiyle gönderildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı. Mehmet Altıparmak, 1. Lig ekibi Hatayspor'u şampiyon yapmış sonrasında güney temsilcisiyle de yollarını ayırmıştı. Altıparmak, Kasımpaşa ile Süper Lig'in 6. sırasında yer alıyordu.

Kamuoyuna Duyuru | Mehmet Altıparmak pic.twitter.com/tt1pqcmq8h — KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 2, 2020

Süper Lig'in 6. sırasında bulunan Kasımpaşa, son olarak Trabzonspor'u 3-1 geriden gelerek 4-3 mağlup etmişti.



👉Mehmet Altıparmak, Hatayspor ile de şampiyonluk yaşamış ve sonrasında yönetim tarafından görevine son verilmişti. https://t.co/7EQyrMmenC — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2020



