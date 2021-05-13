Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Süper Ligde son 13 sezonda yerli teknik direktörler şampiyon oldu
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de son 13 sezonda yerli teknik direktörler şampiyon oldu

Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmayacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Türk teknik direktörler çalıştırıyor. Ligde son 13 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı.

Haber Merkezi AA
Süper Ligde son 13 sezonda yerli teknik direktörler şampiyon oldu
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ligde şampiyonluk için çekişiyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de Türk teknik direktörler görev yapıyor. Sergen Yalçın'ın başında bulunduğu 81 puana sahip Beşiktaş averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puanda olan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise ikinci sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 13 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Türk teknik adamlar son 13 sezona damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu da Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir şampiyon tamamladı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 13 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

  • Şampiyonlar
  • 2007-08 Galatasaray Cevat Güler
  • 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli
  • 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam
  • 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman
  • 2011-12 Galatasaray Fatih Terim
  • 2012-13 Galatasaray Fatih Terim
  • 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal
  • 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
  • 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş
  • 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş
  • 2017-18 Galatasaray Fatih Terim
  • 2018-19 Galatasaray Fatih Terim
  • 2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk

Süper Lig'de son maçta şampiyonluk ihtimalleri: Galibiyet hesabı değil gol hesabı
SPOR
Süper Lig'de son maçta şampiyonluk ihtimalleri: Galibiyet hesabı değil gol hesabı


Abone Ol Google News
Gabara bayram ziyareti

Gabar'a bayram ziyareti

​Bakan Soylu üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı.
Konsolosluk önünde aracını yaktı

Konsolosluk önünde aracını yaktı

​"Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz."
Amerikalı savaş karşıtı Yahudi aktivist Ariel Gold İsrailin savaş suçu işlediğini belirtti

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı sevinci.

​Müslümanlar İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen akın etti.

​Fransız astronottan Ramazan Bayramı kutlaması.

İşgal güçleri, hiç beklemediği bir isyanla karşılaştı.
Buruk bayram

Buruk bayram

​Bir yandan İsrail belası bir yandan virüs.

​Şehit ve yaralı sayısı yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.