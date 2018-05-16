Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Diğer hakemler şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Diğer hakemler şöyle:
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