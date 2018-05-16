SÜPER LİG

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele olan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Göztepe-Galatasaray karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer hakemler şöyle:

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