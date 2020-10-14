Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hatayspor'da açıklamıştı

Hatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldı Portekiz Futbol Federasyonu, futbol kamuoyunu şoke eden bir açıklama yaptı.Portekiz'in İsveç ile oynayacağı maç öncesinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun test sonucu pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.Ronaldo ile ilgili yapılan açıklamada Portekizli yıldızın test sonucunun şüpheli olmasından ötürü ikinci bir test yapıldığı ve bu testin sonucunun beklendiği aktarıldı.Uzun süre adasında kalmıştı35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz’de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek korona virüsten korunmuştu.Fransız futbolcular alarmdaPortekiz, Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo’yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo’nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.BREAKING: Cristiano Ronaldo leaves Portugal squad after a positive test for coronavirus— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 13, 2020