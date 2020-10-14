Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.
Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hatayspor'da açıklamıştı
Hatayspor, pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
- Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı https://t.co/7ueA6ZEzTn
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı https://t.co/7ueA6ZEzTn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 13, 2020
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