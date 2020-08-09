Süper Lig'de yeni sezonun ismi ne olacak? Sosyal medya kararını verdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Spor Spikeri Emre Gönlüşen'in ismi verilebilir. Kanser tedavisi gören ve 42 yaşında hayatını kaybeden başarılı spikerin ani ölümü sonrasında sosyal medyada sezonun yeni isminin, 'Emre Gönlüşen Sezonu' olması yönünde binlerce mesaj atıldı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Gazeteci İbrahim Seten ise, bu öneriyi TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ilettiğini ve kendisinin konuya sıcak baktığını dile getirdi.

Nihat Özdemir'in sezonun ismiyle ilgili öneriye verdiği cevap şöyle;

"İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getireceğim. Ben sıcak bakıyorum."