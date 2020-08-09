SÜPER LİG

Süper Lig'de yeni sezonun ismi ne olacak? Sosyal medya kararını verdi

Süper Lig'de uzun zamandır her sezona isim veriliyor. Bu isimler ise genel olarak eski futbolculardan ya da başkanlardan seçiliyordu. 2020-2021 sezonununda ise bu durumda farklılık yaşanabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de yeni sezon Eylül ayında başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezon Eylül ayında başlayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Spor Spikeri Emre Gönlüşen'in ismi verilebilir. Kanser tedavisi gören ve 42 yaşında hayatını kaybeden başarılı spikerin ani ölümü sonrasında sosyal medyada sezonun yeni isminin, 'Emre Gönlüşen Sezonu' olması yönünde binlerce mesaj atıldı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Gazeteci İbrahim Seten ise, bu öneriyi TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ilettiğini ve kendisinin konuya sıcak baktığını dile getirdi.

Nihat Özdemir'in sezonun ismiyle ilgili öneriye verdiği cevap şöyle;

  • "İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getireceğim. Ben sıcak bakıyorum."

Görüntü sosyal medya paylaşımlarından alınmıştır.
Görüntü sosyal medya paylaşımlarından alınmıştır.

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