Süper Lig'deki meslektaşı için yazdı: "En iyi futbolcu Nwakaeme"

Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Trabzonspor'un Alanyaspor maçını takip ederken sosyal medya hesabından gündem olan bir mesaj paylaştı.

Ganalı futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin iki gol atmasının ardından Twitter hesabından, "Süper Lig'in en iyi futbolcusu" diye yazdı.

Nwakaeme, Alanyaspor maçında attığı iki golün ardından Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkarttı. Nijeryalı futbolcunun asist sayısı ise 8.