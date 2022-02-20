Süper Lig'deki meslektaşı için yazdı: "En iyi futbolcu Nwakaeme"

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Trabzonspor'un Alanyaspor maçını takip ederken sosyal medya hesabından gündem olan bir mesaj paylaştı.
Ganalı futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin iki gol atmasının ardından Twitter hesabından, "Süper Lig'in en iyi futbolcusu" diye yazdı.
- Nwakaeme, Alanyaspor maçında attığı iki golün ardından Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkarttı. Nijeryalı futbolcunun asist sayısı ise 8.
Süper Lig'de forma giyen futbolcular Twitter'da Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'yi konuşuyor...
🗣Bernard Mensah: "Süper Lig'in en iyi futbolcusu Nwakaeme"
🗣Fabrice Nsakala: "Ben de aynısını düşünüyorum" pic.twitter.com/9SGPCEMuIh
Süper Lig'de forma giyen futbolcular Twitter'da Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'yi konuşuyor...