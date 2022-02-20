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Süper Lig'deki meslektaşı için yazdı: "En iyi futbolcu Nwakaeme"

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, zor geçmesi beklenen Alanyaspor maçında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Bordo mavililerde Nwakaeme attığı iki golle dikkatleri üzerine çekerken Süper Lig'deki meslektaşlarından da övgü mesajları aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligdeki meslektaşı için yazdı: En iyi futbolcu Nwakaeme
Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Trabzonspor'un Alanyaspor maçını takip ederken sosyal medya hesabından gündem olan bir mesaj paylaştı.

Ganalı futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin iki gol atmasının ardından Twitter hesabından, "Süper Lig'in en iyi futbolcusu" diye yazdı.

  • Nwakaeme, Alanyaspor maçında attığı iki golün ardından Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkarttı. Nijeryalı futbolcunun asist sayısı ise 8.

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