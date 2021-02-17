Süper Lig'den kaçan forvetten Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gol

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu başında Çaykur Rizespor'a transfer olan ancak hiçbir maçta forma giymeden eski kulübü Parsepolis'e geri dönen İranlı forvet Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a sürpriz bir gol attı.
Juventus savunmasının riskli paslaşmaları sonucunda topu iyi takip eden Taremi, Juventus kalecisi Szczesny'nin ayağından topu kaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Porto-Juventus maçında yedek kulübesinde yer alıyor.
- Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Taremi, bir süre Rize ekibi ile idmanlara çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığı yönünde iddialarda bulunarak, izin almadan ve sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılarak Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.
İşte Mehdi Taremi'nin Juventus'a attığı gol;
🔥 Porto, 63. saniyede 1-0 öne geçti! #UCL
🔵 Porto 1-0 Juventus ⚫#PortoJuventus
pic.twitter.com/YUsmdC4oUT
🔥 Porto, 63. saniyede 1-0 öne geçti! #UCL