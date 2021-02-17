Spor Süper Ligden kaçan forvetten Şampiyonlar Liginde sürpriz gol
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Süper Lig'den kaçan forvetten Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gol

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto-Juventus maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin hemen başında Juventuslu futbolcular savunmada riskli paslaşmalar yaptı. Son olarak kaleci Szczęsny'e atılan kısa pas sonrasında ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Mehdi Taremi, pozisyonu iyi takip etti ve araya girerek takımını 1. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı forvet Mehdi Taremi'nin Juventus'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.
İranlı forvet Mehdi Taremi'nin Juventus'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu başında Çaykur Rizespor'a transfer olan ancak hiçbir maçta forma giymeden eski kulübü Parsepolis'e geri dönen İranlı forvet Mehdi Taremi, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a sürpriz bir gol attı.

Juventus savunmasının riskli paslaşmaları sonucunda topu iyi takip eden Taremi, Juventus kalecisi Szczesny'nin ayağından topu kaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Porto-Juventus maçında yedek kulübesinde yer alıyor.
  • Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Taremi, bir süre Rize ekibi ile idmanlara çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığı yönünde iddialarda bulunarak, izin almadan ve sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılarak Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

İşte Mehdi Taremi'nin Juventus'a attığı gol;

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