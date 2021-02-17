Süper Lig'den kaçan forvetten Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gol Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto-Juventus maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin hemen başında Juventuslu futbolcular savunmada riskli paslaşmalar yaptı. Son olarak kaleci Szczęsny'e atılan kısa pas sonrasında ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Mehdi Taremi, pozisyonu iyi takip etti ve araya girerek takımını 1. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 23:04 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 23:29 Yeni Şafak